Eintracht: Knauff fällt aus

Ansgar Knauff steht Eintracht Frankfurt vorerst nicht zur Verfügung. Nach Angaben der Hessen musste sich der Rechtsaußen am gestrigen Montag einem Eingriff im Bauchbereich unterziehen und fällt aus. Wie lange Knauff fehlt, teilt Frankfurt nicht mit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Knauff kam in dieser Saison in 30 von 32 möglichen Pflichtspielen zum Einsatz, verpasste nur zwei Partien krankheitsbedingt. Dabei sammelte der 24-Jährige zehn Torbeteiligungen (sieben Tore, drei Assists).