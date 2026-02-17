Menü Suche
Eintracht: Knauff fällt aus

von David Hamza - Quelle: eintracht.de
Ansgar Knauff im Duell mit Ibrahima Konaté @Maxppp

Ansgar Knauff steht Eintracht Frankfurt vorerst nicht zur Verfügung. Nach Angaben der Hessen musste sich der Rechtsaußen am gestrigen Montag einem Eingriff im Bauchbereich unterziehen und fällt aus. Wie lange Knauff fehlt, teilt Frankfurt nicht mit.

Knauff kam in dieser Saison in 30 von 32 möglichen Pflichtspielen zum Einsatz, verpasste nur zwei Partien krankheitsbedingt. Dabei sammelte der 24-Jährige zehn Torbeteiligungen (sieben Tore, drei Assists).

