Menü Suche
Kommentar 1
Premier League

Carrick: Fehlt United die Überzeugung?

von Martin Schmitz - Quelle: ESPN
1 min.
Michael Carrick macht seine Sache bei Manchester United eigentlich gut @Maxppp

Trotz einer bisher sehr überzeugenden Bilanz sind die Bosse nicht restlos von der Weiterverpflichtung von Interimstrainer Michael Carrick überzeugt. Wie ‚ESPN‘ aus Quellen rund um Manchester United berichtet, befürchten die Entscheider, dass es dem 44-Jährigen noch am nötigen Profil und der Erfahrung fehlt, um den Job dauerhaft auszufüllen: „Die ideale Besetzung für United wäre ein Trainer, der entweder die Premier League, die Champions League oder beides gewonnen hat.“ Außerdem habe Carrick bisher nicht nachhaltig nachweisen können, dass er über „ein herausragendes taktisches Gespür“ verfügt – eine weitere Grundvoraussetzung in der Stellenausschreibung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwei Kandidaten, die alle Punkte erfüllen, sind demzufolge Thomas Tuchel (England) und Carlo Ancelotti (Brasilien), die beide allerdings noch langfristig gebunden sind. Zur nächsten Gruppe von Kandidaten gehören laut ‚ESPN‘ Unai Emery (Aston Villa), Andoni Iraola (AFC Bournemouth), Oliver Glasner (Crystal Palace), Roberto De Zerbi (vereinslos) und Bundestrainer Julian Nagelsmann. Mit einer finalen Entscheidung wird erst im Sommer gerechnet. Carrick, der bisher 19 von 24 möglichen Punkten geholt und die Gunst der Fans auf seiner Seite hat, hat also weitere Bewährungszeit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Man United
Michael Carrick

Weitere Infos

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Michael Carrick Michael Carrick
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert