Carrick: Fehlt United die Überzeugung?

Trotz einer bisher sehr überzeugenden Bilanz sind die Bosse nicht restlos von der Weiterverpflichtung von Interimstrainer Michael Carrick überzeugt. Wie ‚ESPN‘ aus Quellen rund um Manchester United berichtet, befürchten die Entscheider, dass es dem 44-Jährigen noch am nötigen Profil und der Erfahrung fehlt, um den Job dauerhaft auszufüllen: „Die ideale Besetzung für United wäre ein Trainer, der entweder die Premier League, die Champions League oder beides gewonnen hat.“ Außerdem habe Carrick bisher nicht nachhaltig nachweisen können, dass er über „ein herausragendes taktisches Gespür“ verfügt – eine weitere Grundvoraussetzung in der Stellenausschreibung.

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Zwei Kandidaten, die alle Punkte erfüllen, sind demzufolge Thomas Tuchel (England) und Carlo Ancelotti (Brasilien), die beide allerdings noch langfristig gebunden sind. Zur nächsten Gruppe von Kandidaten gehören laut ‚ESPN‘ Unai Emery (Aston Villa), Andoni Iraola (AFC Bournemouth), Oliver Glasner (Crystal Palace), Roberto De Zerbi (vereinslos) und Bundestrainer Julian Nagelsmann. Mit einer finalen Entscheidung wird erst im Sommer gerechnet. Carrick, der bisher 19 von 24 möglichen Punkten geholt und die Gunst der Fans auf seiner Seite hat, hat also weitere Bewährungszeit.