Savinho-Ersatz: Zahlt City 93 Millionen?

Manchester City hat es auf Iliman Ndiaye vom FC Everton abgesehen. Wie die französische FT-Partnerseite Foot Mercato berichtet, schreiten die Gespräche über einen Transfer gut voran. Der Flügelspieler, der den Platz von Savinho (22/Tottenham Hotspur) einnehmen könnte, möchte unbedingt nach Manchester wechseln.

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Ndiayes Vertrag in Liverpool läuft bis 2029, eine Ausstiegsklausel existiert dem Vernehmen nach nicht. Dementsprechend müssten die Skyblues tief in die Tasche greifen. Der ‚Guardian‘ berichtet, dass die Toffees den Wert des 26-Jährigen auf umgerechnet rund 93 Millionen Euro taxieren.