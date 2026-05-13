Ablösefrei: 15-Tore-Knipser für Werder?

Mit Karlo Simic (18), Darwin Soylu (19) und Kenny Quetant (19) hat der SV Werder Bremen bereits drei neue Offensivakteure unter Vertrag genommen. Zudem steht der Wechsel von Chuki (22/Real Valladolid) kurz bevor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Womöglich ist das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ steht auch Filip Bilbija bei den Grün-Weißen auf der Liste. Der 26-Jährige ist im Sommer nach aktuellem Stand zum Nulltarif verfügbar, da sein Vertrag beim SC Paderborn ausläuft.

Bilbija war 2023 für 500.000 Euro vom Hamburger SV zu den Ostwestfalen gewechselt und bestritt seitdem 95 Pflichtspiele. In der laufenden Spielzeit glänzt der Flügelspieler mit 15 Treffern und hat großen Anteil daran, dass der SCP einen Spieltag vor Schluss noch Chancen auf den Aufstieg hat. Unabhängig vom Paderborner Saisonausgang könnte für den gebürtigen Berliner im Sommer der persönliche Aufstieg anstehen.