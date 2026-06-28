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La Liga

Real: Der Preis für Camavinga

von Daniel del Federico - Quelle: as
1 min.
Eduardo Camavinga geht vom Platz @Maxppp

Eduardo Camavinga könnte Real Madrid in diesem Sommer verlassen. Wie die ‚as‘ berichtet, fordern die Königlichen für einen Verkauf des 23-Jährigen mindestens 60 Millionen Euro. Der Franzose konnte in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr wie gewünscht überzeugen und gilt bei Los Blancos nun als Verkaufskandidat.

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Neu-Trainer José Mourinho hat nach seiner Ankunft in Madrid neben der Innenverteidigung auch das zentrale Mittelfeld als Schwachstelle ausgemacht. Für die Abwehrzentrale wurde mittlerweile Ibrahima Konaté (27) verpflichtet. Um auch im Mittelfeld personell nachlegen zu können, müssen zuerst Transfereinnahmen generiert werden. Camavinga, dessen Vertrag bei Real bis 2029 läuft, zieht das Interesse von Inter Mailand, Paris St. Germain und Vereinen aus der Premier League auf sich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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