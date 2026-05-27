HSV: Klare Tendenz bei Mikelbrencis

William Mikelbrencis und der Hamburger SV gehen im Sommer voraussichtlich getrennte Wege. Das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, dass der Rechtsverteidiger bisher alle Angebote zur Vertragsverlängerung abgelehnt hat. Laut der Tageszeitung stehen die Zeichen deshalb auf Abschied.

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Der Vertrag des 22-Jährigen läuft Ende Juni aus, weshalb er nach aktuellem Stand ablösefrei zu haben wäre. Zahlreiche Interessenten wittern ein Schnäppchen, aus der Bundesliga sind Borussia Mönchengladbach und der FC Schalke 04 an Mikelbrencis interessiert (FT berichtete). Das letzte Wort in Sachen Vertragsverlängerung beim HSV sei zwar noch nicht gesprochen, die Anzeichen für eine Trennung verdichten sich jedoch.