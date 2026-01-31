Menü Suche
HSV zieht Grönbaek an Land

Die lahmende Offensive des Hamburger SV benötigt dringend Verstärkung. Diese hat man nun in Albert Grönbaek gefunden.

von Luca Hansen - Quelle: hsv.de
1 min.
Albert Grönbaek wird von Hojlund zur Bank begleitet @Maxppp

Die Offensive ist die Achillesferse des Hamburger SV in der laufenden Spielzeit. Zu oft hält man gut mit, verpasst es aber, den Sack zuzumachen. Das soll sich ändern, dabei zählt man auf die Hilfe von Albert Grönbaek.

Die Rothosen leihen den 24-Jährigen samt kolportierter Kaufoption über fünf Millionen Euro von Stade Rennes aus. In der Hinrunde lief der Däne leihweise für den FC Genua auf, das Engagement wurde aber kürzlich abgebrochen.

Hamburger SV
𝕸𝖔𝖎𝖓, @albertgronbaek! ✍️🇩🇰

Willkommen an der Elbe. 🌊🏰

Zur Meldung 👉

#nurderHSV
Bei X ansehen

HSV-Sportdirektor Claus Costa freut sich: „Albert ist ein kreativer Spieler mit hoher technischer Qualität, verfügt über einen guten Zug zum Tor und bringt gleichzeitig eine große Bereitschaft in der Arbeit gegen den Ball mit.“

Grönbaek ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Sowohl im Mittelfeldzentrum als auch über die Flügel kann er gefährlich werden. Für Genua kam Grönbaek auch aufgrund von Verletzungen nur zu vier Einsätzen. Beim HSV soll nun alles besser werden. Zudem will sich der Norweger für die WM-Teilnahme empfehlen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
