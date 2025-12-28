Nach Fanausschreitungen: Haise tritt zurück

Franck Haise ist nicht mehr länger Trainer des OGC Nizza. Nach Informationen der ‚L‘Équipe‘ wird der 54-Jährige den Klub in beiderseitigem Einvernehmen verlassen. Claude Puel soll die Nachfolge antreten. Zur Stunde steht die offizielle Verkündung noch aus.

Zum Kontext: Nizza hatte Ende November mit dem 1:3 gegen den FC Lorient die sechste Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Daraufhin warteten rund 400 Anhänger vor dem Trainingszentrum auf die Ankunft des Teams – es folgten heftige Ausschreitungen zwischen Fans, Spielern und Vereinsverantwortlichen.