Nach Fanausschreitungen: Haise tritt zurück
Franck Haise ist nicht mehr länger Trainer des OGC Nizza. Nach Informationen der ‚L‘Équipe‘ wird der 54-Jährige den Klub in beiderseitigem Einvernehmen verlassen. Claude Puel soll die Nachfolge antreten. Zur Stunde steht die offizielle Verkündung noch aus.
Zum Kontext: Nizza hatte Ende November mit dem 1:3 gegen den FC Lorient die sechste Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Daraufhin warteten rund 400 Anhänger vor dem Trainingszentrum auf die Ankunft des Teams – es folgten heftige Ausschreitungen zwischen Fans, Spielern und Vereinsverantwortlichen.
