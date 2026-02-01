Menü Suche
Wolfsburg: Leihanfragen für Angely

von seb_nonda - Dominik Schneider - Quelle: FT-Exklusiv
Mathys Angely im Einsatz für den VfL Wolfsburg @Maxppp

In der Bundesliga konnte sich Mathys Angely noch nicht zeigen, als Folge könnte der Innenverteidiger den VfL Wolfsburg noch bis morgen Abend vorübergehend verlassen. Nach FT-Informationen buhlen der RSC Anderlecht, KVC Westerlo, NAC Breda, NEC Nijmegen und ESTAC Troyes sowie ein weiterer Verein aus Frankreich um die Dienste des 18-jährigen Abwehrjuwels.

Zur Debatte steht eine Leihe, ob mit oder ohne Kaufoption, ist aktuell noch offen. Der 1,90 Meter große Linksfuß kam bei den Profis der Wölfe bislang nicht zum Zug, stand in der laufenden Spielzeit keine Bundesliga-Sekunde auf dem Rasen und spielte ausschließlich in der U19.

