Geheim-Gipfel enthüllt: BVB forciert Schlotterbeck-Entscheidung

Die Verlängerung von Nico Schlotterbecks 2027 auslaufendem Vertrag genießt bei Borussia Dortmund oberste Priorität. Der Abwehrchef ziert sich bislang und will seine Entscheidung sorgfältig abwägen. Die BVB-Verantwortlichen arbeiten weiter mit Hochdruck an der Unterschrift des 26-Jährigen und wollen baldige Klarheit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen von ‚Sky‘ fand am gestrigen Mittwochabend auf der Geschäftsstelle in Dortmund ein „Geheim-Gipfel“ mit Sportgeschäftsführer Lars Ricken, Sportdirektor Sebastian Kehl und Schlotterbeck-Berater Björn Etzel statt.

Baldige Entscheidung gewünscht

Beim Treffen sei sich über die Zukunft des DFB-Nationalspielers ausgetauscht worden, beide Seiten haben im Zuge dessen ihre Argumente hinterlegt. Der BVB will Schlotterbeck die Verlängerung mit dem Aufstieg zum Topverdiener schmackhaft machen, der Linksfuß soll zudem das Gesicht des Klubs werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu einer Entscheidung kam es laut ‚Sky‘ allerdings dabei nicht. Diese soll dem Bezahlsender zufolge bis Ende Januar beziehungsweise Mitte Februar fallen. Neben den Schwarz-Gelben hat Schlotterbeck weitere Optionen. Topklubs wie Real Madrid, der FC Liverpool, Manchester City und der FC Barcelona befinden sich in Lauerstellung. Der FC Bayern hat sich Berichten zufolge nach aktuellem Stand der Dinge aus dem Rennen zurückgezogen.