370 Millionen versenkt: Tottenham-Krise hält an

Mit einem bitter nötigen 1:0-Zittersieg gegen den FC Everton sicherte sich Tottenham Hotspur im Mai nach einer Katastrophensaison am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der Premier League. Massive Kaderinvestitionen im Sommer sollten den Traditionsklub wieder nach oben führen. Doch Besserung ist nicht in Sicht. Die Krise hält an.

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Dass in der Premier League exorbitante Summen fließen, ist nicht neu. Doch, dass ein Fast-Absteiger knapp 370 Millionen Euro in neue Spieler investiert und einige Top-Namen an Land zieht, ist selbst dann ungewöhnlich, wenn es sich nicht um die Spurs handeln würde. Doch der Klub erlebt aktuell einen „brutalen Reality-Check“, wie es der ‚Mirror‘ ausdrückt.

Der Turnaround muss schnell passieren

Nach drei Spieltagen stehen die Londoner bei 0:5 Toren und einem Punkt. Spielerisch läuft nicht viel zusammen – trotz der Verpflichtungen von unter anderem Sandro Tonali (26/Newcastle United) für 108 Millionen Euro, Mateus Fernandez (21/West Ham United) für 99 Millionen, Sávio (22/Manchester City) für 88 Millionen oder Jan Paul van Hecke (26/Brighton & Hove Albion) für 60 Millionen.

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Coach Roberto De Zerbi ist arg in Bedrängnis, versuchte sich nach dem gestrigen torlosen Unentschieden gegen Nottingham Forest auf der Pressekonferenz zu rechtfertigen: „Wir haben sehr, sehr gute Spieler verpflichtet, aber man kann die Mannschaft nicht einfach nur anhand der Namen zusammenstellen wie im Football Manager. Wir sind vom Ergebnis enttäuscht, aber mit der Leistung zufrieden. Wenn man bedenkt, dass wir erst letzten Donnerstag zum ersten Mal, also am ersten Tag, angefangen haben zusammenzuarbeiten.“

Die ‚Sun‘ urteilt: „Nach solchen Investitionen ist es einfach zu wenig, was den Fans geboten wird.“ Der ‚Guardian‘ legt sich fest: „Das Heimspiel der Spurs gegen Everton am kommenden Wochenende hat eine zusätzliche Bedeutung erhalten.“ Klar ist: Auf die großen Investitionen müssen so schnell wie möglich Punkte folgen. Sonst wird es für Tottenham und möglicherweise auch für De Zerbi bedrohlich.