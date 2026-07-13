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Offiziell Bundesliga

BVB verkauft Wätjen

Das Kapitel Borussia Dortmund ist für Kjell Wätjen beendet. Der Mittelfeldspieler wechselt nach Dänemark zum FC Midtjylland.

von Remo Schatz - Quelle: fcm.dk
1 min.
Kjell Wätjen für den VfL Bochum am Ball @Maxppp

Lange Zeit galt Kjell Wätjen bei Borussia Dortmund als das große Versprechen an die Zukunft. Nach einer von Erfolgen gekrönten Jugendzeit konnte der Mittelfeldspieler die Erwartungen in ihn auf dem Profiparkett aber nicht bestätigen. Nach elf Jahren beim BVB geht es nun weiter.

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Beim FC Midtjylland hat der gebürtige Gevelsberger einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Dem Vernehmen nach beläuft sich die Ablöse für den 20-Jährigen inklusive Boni auf etwas mehr als drei Millionen Euro. Der BVB sichert sich außerdem eine Weitverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent.

„Kjell hatte andere spannende Angebote, und wir haben im Laufe der Zeit mehrere gute Gespräche geführt. Deshalb sind wir auch stolz darauf, dass er sich in einer so entscheidenden Phase seiner Karriere für den FC Midtjylland entschieden hat, und wir sind überzeugt, dass wir ihn gemeinsam als Fußballer auf die nächste Stufe bringen können. Wir sehen in ihm einen Spieler, der das Potenzial hat, bei uns zu einem Aushängeschild zu werden“, sagt Sportdirektor Kristian Bach Bak.

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In Dortmund sammelte Watjen vier Profieinsätze. In der vergangenen Saison war er als Leihspieler für den VfL Bochum aktiv und kam auf 29 Einsätze. In Midtjylland trifft der Youngster auf seinen früheren Jugendtrainer Mike Tullberg.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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