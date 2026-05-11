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2. Bundesliga

Schalke 04: Hamache auf der Rückreise

von Lukas Hörster - Quelle: WAZ
Ilyes Hamache @Maxppp

Ilyes Hamache (23) dürfte bald wieder bei Schalke 04 auf der Matte stehen. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, wird Leihklub SC Amiens die Kaufoption beim Offensivspieler angesichts des bevorstehenden Abstiegs in die dritte französische Liga nicht ziehen.

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Hamache war 2024 vom FC Valenciennes nach Gelsenkirchen gekommen, spielte aber nur elfmal für die Knappen, ehe diese ihn 2025 in die Heimat verliehen. In Amiens lieft Hamache bislang 32 Mal in Pflichtspielen auf, erzielte sechs Treffer und gab eine Vorlage. Dass er bei S04 in der Bundesliga eine gewichtige Rolle einnehmen wird, gilt aus ausgeschlossen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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