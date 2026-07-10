Medien: Tzolis vor 41-Millionen-Wechsel

Angeblich steht Christos Tzolis (24) vom FC Brügge ganz dicht vor einem Wechsel zum FC Arsenal. Die ‚Sun‘ berichtet von einem sich anbahnenden Transfer des Außenstürmers zu den Gunners, die Vereine sollen sich einer Einigung in puncto Ablöse deutlich annähern.

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Kolportiert wird eine Entschädigung von umgerechnet knapp 41 Millionen Euro. Damit würde Tzolis zum teuersten Abgang der Vereinsgeschichte avancieren – den Status hat aktuell Charles De Ketelaere (25/Atalanta Bergamo) inne, den Brügge 2022 für 37,5 Millionen Euro an den AC Mailand verkauft hatte.

Tzolis war 2024 für 6,5 Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf nach Belgien gewechselt. Für den amtierenden Meister sammelte der griechische Nationalspieler (34 Länderspiele) seitdem bemerkenswerte 43 Tore und 45 Vorlagen in 108 Pflichtspielen. Nun winkt ihm der Schritt in die Premier League.

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Auch Guimarães soll kommen

In London soll der 1,79 Meter große Rechtsfuß den Kaderplatz von Leandro Trossard (31) einnehmen, der sich im Anflug auf Besiktas befindet. Neben Tzolis will Arsenal auch die Verpflichtung von Bruno Guimarães (28/Newcastle United) schnellstmöglich unter Dach und Fach bringen.