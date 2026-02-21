Menü Suche
Geheimtreffen im Reitz-Poker enthüllt

Rocco Reitz wird Borussia Mönchengladbach im Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Im Werben um den Mittelfeldmann drückt RB Leipzig weiter aufs Gaspedal.

von Fabian Ley - Quelle: Bild
RB Leipzig arbeitet mit Hochdruck an der Verpflichtung von Rocco Reitz. Nach Informationen der ‚Bild‘ fand am Anfang der Woche eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den Sachsen und dem 23-jährigen Mittelfeldmotor von Borussia Mönchengladbach statt.

Beim „Geheim-Termin“ im Leipziger Trainingszentrum zugegen waren laut dem Boulevardblatt Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer sowie die Reitz-Berater Volker Struth und Sascha Breese. Mit der Spielerseite habe RB bereits über Zahlen gesprochen. In Gladbach soll Reitz aktuell ein Jahresgehalt von rund zwei Millionen Euro kassieren.

Den Fohlen sind im Poker die Hände gebunden: Das Eigengewächs besitzt im bis 2028 datierten Vertrag eine Ausstiegsklausel, die je nach Quelle auf 20 bis 28 Millionen Euro taxiert wird. Die ‚Bild‘ unterstreicht, dass die Leipziger diese aber „keinesfalls“ ziehen werden. Stattdessen will man die Ablöse in den Verhandlungen drücken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
