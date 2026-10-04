Fischer gibt Einblick in Klopp-Treffen

Urs Fischer, Trainer des FSV Mainz 05, hat eine hohe Meinung von Jürgen Klopp. In einem Interview mit dem ‚Blick‘ sagt er über ein Treffen mit dem neuen Bundestrainer: „Klar geht es bei einem solchen Treffen um fachliche Aspekte. Irgendwann landet man dann automatisch bei Themen über Gott und die Welt, bei Meinungen. Wenn ein derart erfolgreicher Mann wie Klopp eine Situation etwas genauer umschreibt, hört man sicherlich aufmerksam zu. Und ich bin jemand, der immer etwas mitnimmt aus solchen Unterhaltungen.“

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Auf die Frage, ob er die Rolle mit Klopp tauschen wolle, antwortet Fischer: „Sie bekommen von mir die gleiche Antwort wie immer: Ich sehe mich nicht als Nationaltrainer. Aber du sollst niemals nie sagen. Ich hatte in der Vergangenheit wohl vereinzelt nicht die passende Antwort gegeben. Deshalb passt es so als Antwort besser.“ Urs Fischer ist seit Dezember 2025 Trainer der 05er. Zuvor trainierte er Union Berlin, die er erstmals in die Bundesliga führte.