Alario „will in Europa bleiben“

Lucas Alario hat bekräftigt, dass er seine sportliche Zukunft in Europa sieht. Aus diesem Grund sagte der Argentinier auch seinem Ex-Klub River Plate ab. „Sie haben mich wegen einer Rückkehr angerufen“, erklärt der Stürmer von Bayer Leverkusen gegenüber ‚ESPN‘, „aber diese Möglichkeit war nie in meinem Kopf. Ich möchte weiter in Europa spielen und leben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 29-Jährige wird die Werkself im Sommer aller Voraussicht nach verlassen, da er auf der Suche nach einem Klub ist, der ihm mehr Spielpraxis garantiert. „Ich möchte bei der WM dabei sein. Das muss eine besondere Erfahrung sein“, so Alario. Eintracht Frankfurt zeigt Interesse am Stürmer, auch der FC Villarreal wird mit ihm in Verbindung gebracht.