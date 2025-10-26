Milinkovic-Savic verlängert in der Wüste

Sergej Milinkovic-Savic wird über den kommenden Sommer hinaus in Saudi-Arabien auflaufen. Wie Al Hilal offiziell bestätigt, hat der serbische Mittelfeldspieler sein Arbeitspapier bis 2028 verlängert. Der ursprüngliche Kontrakt wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

Milinkovic-Savic läuft seit 2023 in der Wüste auf. Für Al Hilal sammelte er seitdem 105 Pflichtspieleinsätze, in denen er an 58 Treffern direkt beteiligt war.