Menü Suche
Kommentar
Offiziell SPL

Milinkovic-Savic verlängert in der Wüste

von Remo Schatz - Quelle: alhilal.com
Sergej Milinkovic-Savic am Ball @Maxppp

Sergej Milinkovic-Savic wird über den kommenden Sommer hinaus in Saudi-Arabien auflaufen. Wie Al Hilal offiziell bestätigt, hat der serbische Mittelfeldspieler sein Arbeitspapier bis 2028 verlängert. Der ursprüngliche Kontrakt wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter
AlHilal Saudi Club
Here to stay 🇷🇸💙
Bei X ansehen

Milinkovic-Savic läuft seit 2023 in der Wüste auf. Für Al Hilal sammelte er seitdem 105 Pflichtspieleinsätze, in denen er an 58 Treffern direkt beteiligt war.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

SPL
Hilal
Sergej Milinković-Savić

Weitere Infos

SPL Saudi Pro League
Hilal Logo Al Hilal
Sergej Milinković-Savić Sergej Milinković-Savić
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert