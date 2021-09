Bayern verleiht Vita

Rémy Vita verlässt den FC Bayern auf Leihbasis in Richtung Engand. Die Münchner verleihen den französischen Linksverteidiger der zweiten Mannschaft mitsamt Kaufoption an den englischen Zweitligist FC Barnsley. Im vergangenen Jahr war der 20-Jährige am Deadline Day für 1,5 Millionen Euro vom ES Troyes AC in den Bayern-Nachwuchs gewechselt.

„Ein Wechsel in eine höhere Liga ist für seine Entwicklung zielführender. Beim Zweitligisten FC Barnsley steht er vor einer neuen sportlichen Herausforderung, dafür wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg“, sagt Campus-Leiter Jochen Sauer.