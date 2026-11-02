Schalke-Boss verrät Transferplan

Es sind Horrorzahlen, die der FC Schake 04 aktuell fabriziert. Seit sechs Spielen warten die Knappen in der Bundesliga auf einen Sieg, erzielten dabei nur einen Treffer. Insgesamt steht der Tabellenvorletzte nach acht Spieltagen bei lediglich vier Toren – absoluter Negativwert in den europäischen Top5-Ligen. Unter der Woche dazu das klägliche Pokal-Aus gegen Zweitligist Dynamo Dresden (0:2).

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Das alles sorgt dafür, dass Frank Baumann, der zuvor umjubelte Strippenzieher im Hintergrund, in der Kritik steht. Gegenüber der ‚WAZ‘ zeigt sich der Sportvorstand jedoch entspannt und fokussiert: „Wir sind nicht zufrieden und unterschätzen die Situation nicht. Wir verfallen nach einem Viertel der Saison aber auch nicht in Panik. Dass es eine sehr schwere Saison wird, haben wir von Tag eins nach dem Aufstieg an betont.“ Für den 51-Jährigen wäre „der Klassenerhalt ein größerer Erfolg als der Aufstieg“.

Große Hoffnungen setzen die Schalker Anhänger in das kommende Wintertransferfenster. Immerhin haben die Königsblauen im vergangenen Jahr vor Rückrundenstart vier Toptransfers eingetütet, die maßgeblichen Anteil am späteren Aufstieg hatten. Nach einer Wiederholung sieht es aktuell jedoch momentan nicht aus. Baumann, dessen sechs Sommertransfers allesamt bisher nicht nachhaltig überzeugen, setzt in erster Linie auf den bestehenden Kader.

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Schafft Schalke 04 den Klassenerhalt in der Bundesliga? Ja, sie bekommen die Kurve Ja, aber nur über die Relegation Nein, der Kader ist zu schwach Teile deine Antwort Bild wird erstellt

„Wir analysieren im Winter wie in jeder Transferphase sehr genau, was die Mannschaft braucht und ob wir unseren Kader optimieren können. Schnellschüsse und Aktionismus wird es bei uns aber nicht geben. Unser unmittelbarer Fokus liegt darauf, mit dem vorhandenen Kader bessere Leistungen zu zeigen. Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Mannschaft den Klassenerhalt schaffen können“, so Baumann.

Klar sei, dass sich die Knappen „in vielen Bereichen steigern müssen“. Vor allem in der Offensive läuft nach wie vor wenig zusammen. Helfen soll die jüngste Systemumstellung von Miron Muslic auf eine Viererkette. Der Trainer stehe derweil nicht zur Disposition. „Ich finde es sehr gut, wie er mit der Situation umgeht. Er arbeitet sehr akribisch, ist klar und offen für Impulse. Wir sind von seiner Arbeit und unserem Weg absolut überzeugt“, stellt Baumann klar.

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Ins Visier genommen haben die Knappen nach FT-Informationen Mittelstürmer Furkan Dursun (21) vom Schweizer Erstligisten FC Thun. Sonderlich konkret ist das Werben bislang allerdings nicht.