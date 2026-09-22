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Premier League

Abfindung: Spurs zahlten mehr als 31 Millionen

von Julian Jasch - Quelle: The Athletic
Daniel Levy @Maxppp

Tottenham Hotspur hat Daniel Levy im vergangenen Jahr eine Abfindung in Höhe von umgerechnet rund 31,4 Millionen Euro bezahlt. Das ist einem Bericht von ‚The Athletic‘ zu entnehmen. Die Summe habe sich unter anderem aus Levys Gehalt und Bonuszahlungen zusammengesetzt.

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Der 64-Jährige war von 2001 bis 2025 Klubeigentümer der Spurs. Vor zwölf Monaten ging die Zusammenarbeit etwas überraschend zu Ende. Auf Levy folgte Peter Charringto, der seitdem als Vorstandsvorsitzender fungiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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