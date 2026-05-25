Bochum-Zukunft: So plant Rösler

Uwe Rösler will eine Vertragsverlängerung beim VfL Bochum nicht aktiv forcieren. „Ich bin nicht in der Position, das zu fordern. Der Verein wird auf mich zukommen, wenn sie es für richtig erachten und mit mir weiterarbeiten wollen“, sagt der VfL-Trainer im Interview mit der ‚WAZ‘. Röslers aktueller Kontrakt läuft noch ein Jahr.

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Der 57-Jährige, der im Oktober in Bochum übernommen hatte und den Verein zum Zweitliga-Klassenerhalt führte, erläutert: „Wenn mich Entscheidungsträger fragen, werde ich ihnen sagen, was ich denke und fühle. Ich fühle mich hier sehr wohl, alle leisten wirklich gute Arbeit – vom Teammanager über die Physios und Ärzte bis hin zum Athletiktrainer. Wir hatten zum Beispiel kaum Muskelverletzungen – das ist ein Gütezeichen.“