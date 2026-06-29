Kiel verkündet Stürmer-Coup

Holstein Kiel bedient sich in Frankreich. Vom Ligue 1-Absteiger FC Metz wechselt Giorgi Kvilitaia zu den Störchen. Eine Ablöse wird aufgrund seines auslaufenden Kontrakts nicht fällig.

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Moin, Giorgi Kvilitaia! 👋🇬🇪



Der georgische Nationalstürmer Giorgi Kvilitaia wechselt vom FC Metz an die Kieler Förde. Der 32-Jährige bestritt in seiner Karriere bis heute 44 Länderspiele.



Willkommen an Bord, Giorgi! 🙌

_#KielAhoi pic.twitter.com/teA60ePHMv — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) June 29, 2026

Kvilitaia ist 44-facher georgischer Nationalspieler (sieben Tore) und kam unter anderem schon in der Europa League zum Einsatz. Mit seiner Erfahrung und körperlichen Präsenz (1,93 Meter) soll der Mittelstürmer dem Zweitligisten in der kommenden Saison weiterhelfen.