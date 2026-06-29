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Offiziell 2. Bundesliga

Kiel verkündet Stürmer-Coup

von Julian Jasch
1 min.
Giorgi Kvilitaia im georgischen Trikot @Maxppp

Holstein Kiel bedient sich in Frankreich. Vom Ligue 1-Absteiger FC Metz wechselt Giorgi Kvilitaia zu den Störchen. Eine Ablöse wird aufgrund seines auslaufenden Kontrakts nicht fällig.

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Kvilitaia ist 44-facher georgischer Nationalspieler (sieben Tore) und kam unter anderem schon in der Europa League zum Einsatz. Mit seiner Erfahrung und körperlichen Präsenz (1,93 Meter) soll der Mittelstürmer dem Zweitligisten in der kommenden Saison weiterhelfen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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