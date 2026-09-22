Heißes Rennen um Bayern-Flirt Read

Einige englische Spitzenvereine haben es anscheinend auf Givairo Read (20) abgesehen. Einem Bericht von ‚Teamtalk‘ zufolge beschäftigen sich der FC Liverpool, der FC Arsenal sowie Manchester City mit dem Rechtsverteidiger von Feyenoord Rotterdam, der mit fünf Vorlagen in den ersten sieben Ligapartien in die neue Saison gestartet ist.

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Read war in der ersten Jahreshälfte ein heißes Thema beim FC Bayern, ein Transfer kam aber nicht zustande. Zudem soll Nottingham Forest im Sommer mit einem 20-Millionen-Angebot abgeblitzt sein. In seiner niederländischen Heimat verfügt der U21-Nationalspieler noch über ein bis 2029 datiertes Arbeitspapier.