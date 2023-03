Kudus immer begehrter: Auch Bayern mischt mit

Sollte Mohammed Kudus im Sommer den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen wollen, kann sich der 22-jährige Offensivspieler seinen künftigen Arbeitgeber im Grunde aussuchen. Mittlerweile steht der Profi von Ajax Amsterdam bei so gut wie jedem Topklub auf der Liste.

Wie ‚90min.com‘ berichtet, zählt unter anderem der FC Bayern zu den Interessenten für den Ghanaer. Der Rekordmeister habe bereits Scouts entsandt, um sich Informationen über den Linksfuß einzuholen. Gleiches gelte allerdings für zahlreiche weitere Vereine.

Neben den Münchnern haben sich demnach Paris St. Germain, der FC Liverpool, der FC Chelsea, der FC Arsenal, Tottenham Hotspur, die SSC Neapel und der AC Mailand mit dem Star der Niederländer auseinandergesetzt. Darüber hinaus wird Kudus seit einiger Zeit bei Borussia Dortmund gehandelt. Dort könnte er den Platz von Jude Bellingham (19) einnehmen, sollte dieser die Schwarz-Gelben im Sommer verlassen.

Heiße Spur nach England?

Am intensivsten buhlt dem Artikel zufolge Manchester United um die Dienste des 21-fachen Nationalspielers. Die Red Devils um Trainer Erik ten Hag sollen sogar einen Winter-Transfer in Erwägung gezogen haben, ehe sie letztlich Wout Weghorst (30) aufgrund des Bedarfs im Sturmzentrum an Bord holten.

Seitdem habe der Klub aus Manchester Kudus jedoch ausgiebig beobachtet. Eine Verpflichtung dürfte angesichts der vielen zahlungskräftigen Interessenten für keinen der genannten Vereine ein leichtes Unterfangen werden. Bei den Amsterdamern steht Kudus noch bis zum Sommer 2025 unter Vertrag. Der Eredivisie-Klub kann einen möglichen Verkauf also ganz entspannt angehen.