Juve: Neuer Trainer steht fest

Bei Juventus Turin ist klar, wer die Nachfolge von Igor Tudor übernehmen wird. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, trifft Luciano Spalletti noch heute in Turin ein, um die letzten Details zu klären und anschließend die Alte Dame zu übernehmen. Der 66-Jährige unterschreibt dem Vernehmen nach bis zum Ende der Saison. Der Vertrag werde automatisch um eine Spielzeit verlängert, sollte Spalletti die Champions League erreichen.

Am gestrigen Mittwoch konnten die Bianconeri einen 3:1-Erfolg über Udinese Calcio feiern und befinden sich auf Rang sieben aktuell in Reichweite zur Königsklasse. Spalletti war bis Juni Trainer der italienischen Nationalmannschaft, zuvor hatte er unter anderem die SSC Neapel, Inter Mailand und die AS Rom trainiert. Auch Edin Terzic war als Kandidat für den Trainerposten im Gespräch.