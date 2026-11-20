Bisherige Leistung: 2/6

Die ersten 45 Minuten von Mikey Moore im Trikot des 1. FC Köln waren seine besten. Nach einem starken Debüt ging es für den 19-Jährigen dann aber bergab. Zwischenzeitlich verlor er sogar seinen Startelf-Platz. Unterm Strich liefert Moore einfach zu wenig Zählbares für den FC.

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Potenzielle Leistung: 6/6

Rein von der fußballerischen Qualität her ist Moore der beste Spieler im Köln-Kader. Seine Technik und Ballbehandlung ist gehobenes Bundesliga-Niveau. Wenn er es schafft, irgendwie effizienter zu werden, kann er zu einem Schlüsselspieler der Kölner werden.

Preis/Leistung: 5/6

Moore kam zum Nulltarif nach Köln. Selbst wenn seine Leistung noch zu wünschen übriglässt, ist er immer noch ein kostengünstiger Kaderspieler. Ein finanzielles Risiko ist der FC mit der Leihverpflichtung nicht eingegangen.

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Erwartungen erfüllt: 2/6

Halb Europa wollte Moore, der in England als Supertalent gefeiert wurde. Entsprechend groß war der Hype um den 19-Jährigen. Der ist mittlerweile abgeflacht.

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Wiederverkaufswert: 0/6

Der FC hat keine Kaufoption und keine Chance auf eine Festverpflichtung. Dementsprechend gibt es keinen Wiederverkaufswert.

Taktischer Fit: 3/6

Moore hat in dieser Saison schon auf drei Positionen gespielt – rechts, links und im Zentrum. Das spricht für Flexibilität, gleichzeitig aber dafür, dass er unter dem kritisch beäugten René Wagner seinen Platz noch nicht gefunden hat. Auch das Zusammenspiel mit Said El Mala klappt nicht gut, da beide die Tendenz haben, im Dribbling den Ball lange zu halten.

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