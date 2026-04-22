Chelsea plant 115-Millionen-Hijack

Der FC Chelsea möchte den beiden Manchester-Klubs zuvorkommen und Elliot Anderson von Nottingham Forest verpflichten. Das berichtet die englische Zeitung ‚The i Paper‘. Der 23-Jährige wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, besonders United und City haben den zentralen Mittelfeldspieler im Visier.

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Anderson war 2024 für 41,2 Millionen Euro von Newcastle United zu den Tricky Trees gewechselt. Dort entwickelte er sich zu einem absoluten Leistungsträger, wurde Nationalspieler und spielte sich in die Notizbücher einiger Topvereine. Forest wäre bereit, Anderson abzugeben, verlangt jedoch bis zu 115 Millionen Euro Ablöse.