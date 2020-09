Atalanta holt Mojica

Atalanta Bergamo hat sich auf der Linksverteidiger-Position verstärkt. Vom FC Girona kommt Johan Mojica zum italienischen Überraschungsteam der vergangenen Saison. Für ein Jahr wird der 28-Jährige inklusive Kaufoption ausgeliehen.

Mojica ist kolumbianischer Nationalspieler und verdiente sein Geld bislang ausschließlich in seiner Heimat und in Spanien. Bei Atalanta wird er sich künftig mit Robin Gosens (26) um einen Stammplatz duellieren.

