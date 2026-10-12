Menü Suche
Kommentar
La Liga

Vereinsloser Parejo vor der Rückkehr

von Tom Steinmetzler - Quelle: Radio Marca
Dani Parejo lässt seinen Emotionen freien Lauf @Maxppp

Routinier Dani Parejo könnte wieder in der spanischen La Liga auflaufen. Laut ‚Radio Marca‘ zeigt der FC Getafe ernsthaftes Interesse an einer ablösefreien Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers. Parejo ist seit Juli dieses Jahres vereinslos.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt spielte Parejo beim FC Villarreal, für den er 270 Pflichtspiele absolvierte. Ein Wechsel zu Getafe wäre für den 37-Jährigen eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Schon von 2009 bis 2011 spielte Parejo für die Azulones. Getafe sondiert aktuell den Markt der Vereinslosen und steht vor der Verpflichtung von Daniel Carvajal (34).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Villarreal
Getafe
Dani Parejo

Weitere Infos

La Liga La Liga
Villarreal Logo FC Villarreal
Getafe Logo FC Getafe
Dani Parejo Dani Parejo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert