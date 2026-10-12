Vereinsloser Parejo vor der Rückkehr

Routinier Dani Parejo könnte wieder in der spanischen La Liga auflaufen. Laut ‚Radio Marca‘ zeigt der FC Getafe ernsthaftes Interesse an einer ablösefreien Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers. Parejo ist seit Juli dieses Jahres vereinslos.

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Zuletzt spielte Parejo beim FC Villarreal, für den er 270 Pflichtspiele absolvierte. Ein Wechsel zu Getafe wäre für den 37-Jährigen eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Schon von 2009 bis 2011 spielte Parejo für die Azulones. Getafe sondiert aktuell den Markt der Vereinslosen und steht vor der Verpflichtung von Daniel Carvajal (34).