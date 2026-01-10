Menü Suche
Darmstadt gibt Dreskovic ab

von Dominik Schneider
Paul Fernie hat die Sonne im Nacken @Maxppp

Beim SV Darmstadt gibt es ab sofort etwas mehr Platz in der Umkleidekabine. Die Lilien verleihen Meldin Dreskovic nach Ungarn. Wie Nyíregyháza Spartacus mitteilt, wechselt der 27-jährige Montenegriner bis zum Saisonende zum Tabellenvorletzten der NB I.

In Darmstadt spielte Dreskovic keine Rolle mehr. Nur ein Einsatz in der Reserve des Zweitligisten steht für den Rechtsfuß in der laufenden Spielzeit zu Buche. Vergangenen Winter verpflichtete Darmstadt den dreimaligen Nationalspieler für 200.000 Euro von Debreceni VSC, durchsetzen konnte sich Dreskovic aber nie.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
