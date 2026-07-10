Bayern-Kandidat: Chelsea jagt Mega-Talent

Nach der Verpflichtung von Rechtsverteidiger Marco Palestra (21) zeigt der FC Chelsea Interesse an einem weiteren defensiven Toptalent von Atalanta Bergamo. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, steht Honest Ahanor weit oben auf dem Zettel der Blues. Der erst 18-jährige Linksfuß kann trotz seines jungen Alters bereits auf 41 Pflichtspiele für die Nerazzurri und seinem Jugendklub FC Genua sowie zwei Länderspiele für die italienische Nationalmannschaft zurückblicken.

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Chelsea ist jedoch nicht der einzige Premier League-Klub, der die Fühler nach Ahanor ausgestreckt hat. Auch Brighton & Hove Albion soll ein Auge auf den talentierten Innenverteidiger geworfen haben. Der Defensivakteur, der in der Vergangenheit auch beim FC Bayern München und Real Madrid gehandelt wurde, soll mit einem Preisschild von 50 bis 65 Millionen Euro versehen sein. In Bergamo steht der Youngster noch bis 2028 unter Vertrag.