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Bundesliga

Bitter für Karl: Klopps erste Entscheidungen

Die deutsche Nationalmannschaft will unter Jürgen Klopp am heutigen Donnerstag gegen Serbien ihren ersten Sieg einfahren. Die ersten Entscheidungen zur Startelf sind jetzt durchgesickert.

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
1 min.
Jürgen Klopp an der Seitenlinie @Maxppp

Nach der gestrigen Pressekonferenz begann das große Rätselraten. Jürgen Klopp ließ sich nicht in die Karten schauen. Wer am heutigen Donnerstag (20:45 Uhr) gegen Serbien auf dem Platz stehen wird, ist also noch offen – zumindest zum Teil.

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Denn wie die ‚Bild‘ berichtet, ist inzwischen klar, dass Serge Gnabry von Beginn an auflaufen wird. Klopp hatte angekündigt, dass der Spieler mit den meisten Länderspielen die Kapitänsbinde bekommt. Da Gnabry schon 61 Mal im DFB-Dress auflief, wird er in München seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen.

Ist Serge Gnabry der richtige DFB-Kapitän?
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Klar ist damit auch, dass Lennart Karl zunächst in die Röhre schaut. Viele hatten den 18-Jährigen von Beginn an erwartet, seinen vierten Einsatz für Deutschland wird Karl aber voraussichtlich als Joker absolvieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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