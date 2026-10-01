Nach der gestrigen Pressekonferenz begann das große Rätselraten. Jürgen Klopp ließ sich nicht in die Karten schauen. Wer am heutigen Donnerstag (20:45 Uhr) gegen Serbien auf dem Platz stehen wird, ist also noch offen – zumindest zum Teil.

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Denn wie die ‚Bild‘ berichtet, ist inzwischen klar, dass Serge Gnabry von Beginn an auflaufen wird. Klopp hatte angekündigt, dass der Spieler mit den meisten Länderspielen die Kapitänsbinde bekommt. Da Gnabry schon 61 Mal im DFB-Dress auflief, wird er in München seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen.

Ist Serge Gnabry der richtige DFB-Kapitän? Ja Nein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Klar ist damit auch, dass Lennart Karl zunächst in die Röhre schaut. Viele hatten den 18-Jährigen von Beginn an erwartet, seinen vierten Einsatz für Deutschland wird Karl aber voraussichtlich als Joker absolvieren.