Sancho-Transfer: „Großflächiges Umdenken“ beim BVB

An Borussia Dortmund dürfte ein dritter BVB-Wechsel von Jadon Sancho kaum noch scheitern. Laut den ‚Ruhr Nachrichten’ hat „ein großflächiges Umdenken im Verein stattgefunden“, was anfängliche Zweifel an Sanchos Leistungsfähigkeit betroffen hatte.

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So habe man beim BVB zur Kenntnis genommen, dass Sanchos Formkurve seit einigen Wochen nach oben zeigt, er mehr Spielfreude versprüht und sich in einer besseren körperlichen Verfassung befindet.

Dass Sancho für seinen Leihklub Aston Villa erst ein Tor erzielt hat, verunsichere die Verantwortlichen unterdessen nicht. Man sehe den 26-Jährigen vielmehr als Vorlagen- und entscheidenden Passgeber und sei überzeugt, Sancho könne in Dortmund wieder zu einem Unterschiedsspieler werden.

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Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ würde der BVB seinem Ex-Spieler, dem auch andere lukrative Angebote vorliegen sollen, maximal sechs bis sieben Millionen Euro Jahresgehalt zahlen.

Eine Ablöse wäre nicht fällig, Sanchos Vertrag bei Manchester United läuft aus. Ein Knackpunkt sei dagegen die potenzielle Vertragslaufzeit. Während die Spielerseite eine langfristige Laufzeit anpeilen dürfte, bleibt aus BVB-Sicht eben doch ein gewisses Risiko, ob Sancho sein Potenzial abrufen würde.