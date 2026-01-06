Menü Suche
Winter-Wechsel: Bittencourt legt sich fest

von Leon Morsbach - Quelle: Bild
Leonardo Bittencourt geht zur Bank @Maxppp

Leonardo Bittencourt strebt keinen Winter-Abgang an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich der 32-Jährige festgelegt, bis zum Ende der Saison weiterhin für Werder Bremen zu spielen. Vereine aus der MLS, Bundesliga und Brasilien sollen an einem ablösefreien Sommertransfer des gebürtigen Leipzigers interessiert sein.

Klar ist bereits: Seinen auslaufenden Vertrag wird der Rechtsfuß nicht verlängern. Bittencourt war im Sommer 2020 nach vorheriger Leihe für sieben Millionen Euro fest von der TSG Hoffenheim an die Weser gewechselt. Seitdem absolvierte der Mittelfeldspieler 180 Spiele für die Grün-Weißen, erzielte 20 Tore und bereitete zehn weitere vor.

