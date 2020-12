Götze bestätigt Sommer-Gespräche mit Bayern

Der Wechsel nach Eindhoven hat sich für Mario Götze voll ausgezahlt. Seit Anfang September sammelte der 28-Jährige in 13 Pflichtspielen sieben Torbeteiligungen und ist ein fester Bestandteil unter Trainer Roger Schmidt. Zuvor war auch eine Rückkehr zum FC Bayern thematisiert worden, Götze sprach mit Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Trainer Hansi Flick.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir haben im Sommer offen über meine Zukunft gesprochen, über Bayerns Pläne“, bestätigt der Offensivspieler gegenüber der ‚Sport Bild‘ und verrät: „Sie haben gesagt, dass sie mich als Menschen und Spieler schätzen und sich mich schon noch mal bei Bayern hätten vorstellen können.“

Die letzte Überzeugung soll in München aber gefehlt haben, konkret thematisiert wurde ein solcher Transfer auf der Führungsebene nicht. Auch, weil Sportvorstand Hasan Salihamidzic wohl sein Veto einlegte.

Götze schließt Bundesliga-Rückkehr nicht aus

Endgültig geschlossen ist für Götze das Kapitel Bundesliga aber nicht. „Ich will eine Rückkehr in die Bundesliga nicht ausschließen“, erklärt er und stellt klar: „Aber jetzt bin ich in Eindhoven und fokussiere mich voll auf unsere Ziele.“ Zuvor war Götzes Vertrag bei Borussia Dortmund ausgelaufen.