Trotz Titelchancen: Flicks Zeit bei Barça begrenzt?

Sportlich betrachtet sieht die Gegenwart des FC Barcelona so rosig aus wie schon lange nicht mehr. In La Liga thront man an der Tabellenspitze und auch in der Champions League ist man seit langer Zeit mal wieder ein ernstzunehmender Anwärter auf den Titel. Zu verdanken hat man dies zu großen Teilen Trainer Hansi Flick, der regelmäßig das Maximum aus seinen Spielern herausholt.

Kein Wunder, dass Barça den 2026 auslaufenden Vertrag des Ex-DFB-Coachs schnellstmöglich verlängern will. Wie die ‚Sport‘ berichtet, plant man in Katalonien, das Arbeitspapier bis 2027 auszudehnen. Dabei winkt dem Übungsleiter auch eine saftige Gehaltserhöhung, schließlich konnten die Blaugrana dem Deutschen aufgrund finanzieller Engpässe im vergangenen Sommer kein üppiges Gehalt anbieten.

Flick bleibt gelassen

Flick selbst verspürt noch keine große Eile. Dem Blatt zufolge zieht er es vor, sich auf die Gegenwart zu konzentrieren und sich am Ende der Saison mit den Verantwortlichen zusammenzusetzen. Auf Seiten der Katalanen will man aber unbedingt verhindern, dass Flick ohne Vertragsverlängerung in sein letztes Vertragsjahr geht.

Ohnehin ist Flick kein Liebhaber langer Verträge. Auch auf der Bank von Barça sieht er sich im besten Fall nur noch drei bis vier Jahre. Zwar fühlt sich Flick in Barcelona wohl und ist überzeugt, dass die Mannschaft Potenzial für Titel hat, eine Ära prägen, wie es beispielsweise Sir Alex Ferguson bei Manchester United getan hat, wird der 60-Jährige im Camp Nou aber nicht.