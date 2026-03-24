Vier Startelf-Kämpfe im DFB-Team

Die deutsche Nationalmannschaft testet in den kommenden Tagen für die Weltmeisterschaft. Gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) muss Bundestrainer Julian Nagelsmann auf einige Spieler verzichten, die dennoch eine Rolle bei der Nominierung für das Großturnier in Nordamerika spielen werden.

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Doch auch ohne Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha oder Jamie Leweling bahnen sich schon jetzt interessante Duelle um die Startplätze an. Wer in den Freundschaftsspielen Ende März den Vorzug erhält und dann auch noch eine gute Figur abgibt, erhöht seine Chancen auf einen Platz im Kader bei der WM enorm. FT wirft einen Blick auf die internen Duelle.

Innenverteidigung

Geht man davon aus, dass Nagelsmann am 4-2-3-1 festhält, werden zwei Akteure in der Innenverteidigung benötigt. Drei Kandidaten dürfen sich dabei realistische Chancen auf einen Startplatz ausrechnen. Jonathan Tah ist beim FC Bayern gesetzt und schwimmt aufgrund der Formstärke der Münchner auf einer Euphoriewelle. Schafft er es, seine Leistungen aus dem Vereinsfußball auch auf Nationalmannschaftsebene abzurufen, wird es schwer, ihn nicht zu berücksichtigen.

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Allerdings betonte Nagelsmann zuletzt auch, wie wichtig Antonio Rüdiger für ihn ist. Er bezeichnete den Abwehrspieler von Real Madrid als „richtigen Typen mit maximalem Siegeswillen“. Das kann man dem 33-Jährigen wahrlich nicht absprechen. Als dritter Kandidat für die beiden Positionen vor dem Torhüter kommt Nico Schlotterbeck ins Spiel. Der Dortmunder hat den Vorteil, als Linksfuß prädestiniert zu sein für das Aufbauspiel von der linken Innenverteidiger-Position. Zusätzlich ruft Schlotterbeck beim BVB seit langem konstant Topleistungen ab.

Linke Abwehrseite

Wer den linken Part in der Viererkette spielt, ist ebenso offen. David Raum hat die Nase vorn, allerdings legte Nathaniel Brown eine steile Entwicklung hin. Letzterer erhielt von Nagelsmann noch keine Chance von Beginn an. Nur gegen Luxemburg (4:0, acht Minuten) und gegen die Slowakei (6:0, 18 Minuten) durfte Brown Kurzeinsätze feiern. Gut möglich, dass er gegen die Schweiz oder gegen Ghana von Beginn an auf Herz und Nieren getestet wird.

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Defensives Mittelfeld

Auch die Doppelsechs dürfte Nagelsmann Kopfzerbrechen bereiten. Mit den genannten Nmecha und Pavlovic fehlen gleich zwei potenzielle Startelfkandidaten. Leon Goretzka dürfte also erstmal gesetzt sein. Wer läuft neben dem offensiv ausgerichteten Mittelfeldspieler auf? Da kommen mit Pascal Groß, Anton Stach und dem nachgereisten Angelo Stiller drei unterschiedliche Spielertypen infrage.

Mittelstürmer

Deniz Undav betonte zuletzt, er verstehe nicht, warum er oft nicht als Mittelstürmer wahrgenommen werde. Das untermauerte er erst am vergangenen Wochenende gegen den FC Augsburg mit einem Doppelpack. Nach 23 Bundesliga-Spielen stehen 18 Saisontore für Undav zu Buche – eine Top-Quote. Dementsprechend hoch sind auch seine Ansprüche, wenn es um einen Platz im Nationalteam geht. Und allzu schlecht stehen die Chancen auf einen Startplatz auch nicht.

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Denn die Konkurrenz ist alles andere als in Topform. Kai Havertz feierte nach lange Verletzungspause zwar sein Comeback beim FC Arsenal, wird aber noch Zeit benötigen, um Kraft für 90 Minuten Vollgas zu haben. Bei Nick Woltemade ist der Wurm drin. Zwischenzeitlich galt der Hüne als Topeinkauf, inzwischen hat sich der Wind gedreht und die Kritik am gebürtigen Bremer wird größer. Im Jahr 2026 gelang Woltemade erst ein Tor für Newcastle United (im Pokal gegen Aston Villa).