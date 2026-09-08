Wiedervereinigung für Carvajal?

Zieht es Dani Carvajal im Herbst seiner Karriere in die Premier League? Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, bekundet der FC Fulham Interesse am Rechtsverteidiger. Bei den Cottagers würde der 34-Jährige auf Ex-Trainer Álvaro Arbeloa sowie seine ehemaligen Teamkollegen Gonzalo García (22) und César Palacios (21) treffen.

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Nach 13 Jahren bei Real Madrid ist Carvajal seit mehr als zwei Monaten ohne Anstellung. Laut ‚Teamtalk‘ wurde er daher auch proaktiv beim FC Liverpool und Manchester City angeboten.