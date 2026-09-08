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Wiedervereinigung für Carvajal?

von Lukas Weinstock - Quelle: Teamtalk
Dani Carvajal im Training @Maxppp

Zieht es Dani Carvajal im Herbst seiner Karriere in die Premier League? Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, bekundet der FC Fulham Interesse am Rechtsverteidiger. Bei den Cottagers würde der 34-Jährige auf Ex-Trainer Álvaro Arbeloa sowie seine ehemaligen Teamkollegen Gonzalo García (22) und César Palacios (21) treffen.

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Nach 13 Jahren bei Real Madrid ist Carvajal seit mehr als zwei Monaten ohne Anstellung. Laut ‚Teamtalk‘ wurde er daher auch proaktiv beim FC Liverpool und Manchester City angeboten.

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