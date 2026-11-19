Jamal Musiala ist das bestimmende Thema beim FC Bayern. Die Verantwortlichen machen sich dieser Tage Gedanken über die langfristige Leistungsfähigkeit des 23-Jährigen, der an einer neurologischen Dysfunktion leidet und zuletzt zudem mit hartnäckigen Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte.

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‚Sky‘ greift das Thema auf und berichtet, dass es aktuell einen Austausch zwischen allen Beteiligten gibt. Musiala selbst beschäftige sich nicht mit einem Abgang. Das klare Ziel des Offensivspielers sei es, in Diensten des Rekordmeisters zurück zu alter Stärke zu finden.

In den Gesprächen sollen die Bayern-Bosse um Ehrenpräsident Uli Hoeneß aber den Druck auf Musiala erhöhen, da sie Leistung sehen wollen. Auch im Aufsichtsrat war der deutsche Nationalspieler zuletzt Thema, da sein Gehalt von 25 Millionen Euro momentan nicht mit seiner sportlichen Leistung einhergeht.

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Abschied nicht ausgeschlossen

Sollte sich die Situation um Musiala nicht verbessern, ist laut ‚Sky‘ sogar ein Abschied „kein Tabu-Thema“ mehr. „Wenn das so weiterläuft, kann man beim FC Bayern nichts ausschließen“, berichtet der Bezahlsender im ‚Transfer-Update‘ am heutigen Donnerstag. Bis es zu einem solchen Schritt kommt, erhält der technisch versierte Rechtsfuß aber noch genug Zeit, um sich zu beweisen.

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Sollte der FC Bayern einen Musiala-Abschied in Betracht ziehen? Ja, wenn er nicht liefert, muss Bayern handeln Nein, die Bosse zweifeln zu Unrecht Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Zur Erinnerung: Musialas Vertrag, der bis 2030 befristet ist, enthält eine Ausstiegsklausel. Diese ist ‚Sky‘ zufolge schon im kommenden Sommer gültig. Am morgigen Freitag bietet sich für Musiala gegen den 1. FC Köln (20:30 Uhr) aber erstmal die Chance, die Zweifel der Bosse mit einer guten Leistung vorerst zu entkräften.