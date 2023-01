Betis holt Moreno-Ersatz aus Brasilien

Betis Sevilla hat einen Ersatz für den zu Aston Villa abgewanderten Linksverteidiger Álex Moreno gefunden. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, befindet sich Abner Vinicius vom brasilianischen Erstligisten Athletico Paranaense bereits in der andalusischen Metropole, um den Medizincheck zu absolvieren.

Betis erwerbe 50 Prozent der Transferrechte am Brasilianer, dafür wandern fünf Millionen Euro an Athletico. Bei Betis soll er dem Vernehmen nach einen bis 2027 gültigen Vertrag unterschreiben. Schon am morgigen Montag könnte der Deal bekanntgegeben werden.

