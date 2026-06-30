Für sieben Millionen: Bella Kotchap nach Venedig

Armel Bella-Kotchap wechselt innerhalb der Serie A die Klubs. Wie der FC Venedig mitteilt, zieht es den 24-Jährigen von Hellas Verona zu den geflügelten Löwen und unterschreibt einen Vertrag bis 2030 mit der vereinsseitigen Option auf eine weitere Saison. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach sieben Millionen Euro.

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Für den deutschen WM-Teilnehmer von 2022 ist es bereits der vierte Klub seit seinem Abschied vom VfL Bochum im Sommer 2022. „Ich freue mich sehr, nun ein neuer Spieler des Venezia FC zu sein. Ich habe mich für Venedig entschieden, weil mich das Projekt, das mir vorgestellt wurde, vom ersten Moment an überzeugt hat: Ich glaube, dass dies der ideale Rahmen ist, um mich weiterzuentwickeln, und bin zuversichtlich, dass uns eine großartige Saison bevorsteht“, so der Innenverteidiger.