RB: Top-Verdiener vor dem Abschied?

Lukas Klostermann könnte RB Leipzig im kommenden Sommer nach zwölf Jahren verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beschäftigt sich der 29-jährige Innenverteidiger intensiv mit einem Sommer-Abschied aus Leipzig. Demnach poche der dienstälteste RB-Profi - der seit 2014 bei den Sachsen unter Vertrag steht - auf Spielzeit, die dem Top-Verdiener in Leipzig jedoch nicht zugesichert werden kann.

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Bereits im Winter hatte sich der Bundesligist um einen Verkauf des 22-fachen deutschen Nationalspielers bemüht. Klostermann selbst bevorzugte jedoch einen Verbleib. Nun scheint sich diese Einstellung geändert zu haben. Sollte der Defensivakteur – der in 332 Einsätzen für RB 15 Tore erzielte – tatsächlich im Sommer wechseln, haben dem Vernehmen nach schon einige Bundesligisten leise angeklopft.