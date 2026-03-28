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RB: Top-Verdiener vor dem Abschied?

von Tom Kunze - Quelle: Bild
1 min.
Lukas Klostermann ist bei RB Leipzig außen vor @Maxppp

Lukas Klostermann könnte RB Leipzig im kommenden Sommer nach zwölf Jahren verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beschäftigt sich der 29-jährige Innenverteidiger intensiv mit einem Sommer-Abschied aus Leipzig. Demnach poche der dienstälteste RB-Profi - der seit 2014 bei den Sachsen unter Vertrag steht - auf Spielzeit, die dem Top-Verdiener in Leipzig jedoch nicht zugesichert werden kann.

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Bereits im Winter hatte sich der Bundesligist um einen Verkauf des 22-fachen deutschen Nationalspielers bemüht. Klostermann selbst bevorzugte jedoch einen Verbleib. Nun scheint sich diese Einstellung geändert zu haben. Sollte der Defensivakteur – der in 332 Einsätzen für RB 15 Tore erzielte – tatsächlich im Sommer wechseln, haben dem Vernehmen nach schon einige Bundesligisten leise angeklopft.

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