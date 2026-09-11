Dem FC Bayern ist es nicht gelungen, Sacha Boey von der Gehaltsliste zu streichen. „Er ist hier bei uns im Kader. Er wird jetzt hier bleiben“, bestätigte Max Eberl im Anschluss an den 5:0-Erfolg in der Champions League gegen Bodö/Glimt.

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Ein Verkauf nach Saudi-Arabien, wo das Transferfenster am Montag schloss, scheiterte am Ende. Andere Märkte wie der griechische, der noch einige Tage geöffnet hat, stellen offensichtlich keine Option dar für den Rechtsverteidiger, der damit womöglich ein knappes halbes Jahr auf Spielpraxis auf Profi-Niveau verzichten muss.

Die Konsequenz: Eberl blickt bereits voraus auf den Januar-Transfermarkt, auf dem ein neuer Versuch gestartet wird, Boey loszuwerden. „Dann schauen wir, was im Winter passiert“, so der Sportchef, der mit Bryan Zaragoza (24/Espanyol Barcelona) und João Palhinha (31/Benfica Lissabon) immerhin zwei der drei ursprünglichen Streichkandidaten an den Mann bringen konnte.