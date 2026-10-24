Der FC Bayern München muss beim morgigen Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg (17:30 Uhr) auch auf Aleksandar Pavlovic (22) verzichten. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat sich der Mittelfeldspieler eine Wadenverletzung zugezogen.

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Neben Manuel Neuer (40) ist Pavlovic der zweite kurzfristige Ausfall der Bayern. Außerdem werden Jamal Musiala (23/Muskelfaserriss), Luis Díaz (29/Muskelbündelriss) und Joshua Kimmich (31/Trauerfall) nicht mitwirken können.