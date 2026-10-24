Menü Suche
Kommentar 32
Bundesliga

Nächster Ausfall beim FC Bayern

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala, Harry Kane und Konrad Laimer jubeln @Maxppp

Der FC Bayern München muss beim morgigen Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg (17:30 Uhr) auch auf Aleksandar Pavlovic (22) verzichten. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat sich der Mittelfeldspieler eine Wadenverletzung zugezogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Manuel Neuer (40) ist Pavlovic der zweite kurzfristige Ausfall der Bayern. Außerdem werden Jamal Musiala (23/Muskelfaserriss), Luis Díaz (29/Muskelbündelriss) und Joshua Kimmich (31/Trauerfall) nicht mitwirken können.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Aleksandar Pavlović

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Aleksandar Pavlović Aleksandar Pavlović
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert