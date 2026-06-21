Menü Suche
Kommentar 3
Update Premier League

100 Millionen: Tottenham will ManCity ausstechen

von Martin Schmitz - Quelle: The Athletic
1 min.
Sandro Tonali ist einer der absoluten Leistungsträger bei Newcastle United @Maxppp

Tottenham Hotspur hat Gespräche mit Newcastle United über einen Transfer von Sandro Tonali aufgenommen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, intensivieren die Spurs ihre Bemühungen um den 26-Jährigen, in der Hoffnung, sich gegen Manchester City durchzusetzen. Parallel laufen die Verhandlungen zwischen den Beratern des italienischen Mittelfeldspielers und den beiden interessierten Premier League-Klubs.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allen voran setzt sich dem Vernehmen nach Tottenham-Cheftrainer Roberto De Zerbi für eine Zusammenarbeit mit seinem Landsmann ein. Tonali gehört zu den absoluten Leistungsträgern bei den Magpies. In der abgelaufenen Saison stand der 32-fache Nationalspieler wettbewerbsübergreifend 53 Mal auf dem Feld und sammelte dabei zehn Scorerpunkte.

Update (10:40 Uhr): Laut ‚Sky Sports‘ haben die Magpies ein erstes Spurs-Angebot für Tonali in der Höhe von umgerechnet 92,2 Millionen Euro abgelehnt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Spurs
Newcastle
ManCity
Sandro Tonali

Weitere Infos

Premier League Premier League
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Newcastle Logo Newcastle United
ManCity Logo Manchester City FC
Sandro Tonali Sandro Tonali
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert