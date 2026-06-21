100 Millionen: Tottenham will ManCity ausstechen

Tottenham Hotspur hat Gespräche mit Newcastle United über einen Transfer von Sandro Tonali aufgenommen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, intensivieren die Spurs ihre Bemühungen um den 26-Jährigen, in der Hoffnung, sich gegen Manchester City durchzusetzen. Parallel laufen die Verhandlungen zwischen den Beratern des italienischen Mittelfeldspielers und den beiden interessierten Premier League-Klubs.

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Allen voran setzt sich dem Vernehmen nach Tottenham-Cheftrainer Roberto De Zerbi für eine Zusammenarbeit mit seinem Landsmann ein. Tonali gehört zu den absoluten Leistungsträgern bei den Magpies. In der abgelaufenen Saison stand der 32-fache Nationalspieler wettbewerbsübergreifend 53 Mal auf dem Feld und sammelte dabei zehn Scorerpunkte.

Update (10:40 Uhr): Laut ‚Sky Sports‘ haben die Magpies ein erstes Spurs-Angebot für Tonali in der Höhe von umgerechnet 92,2 Millionen Euro abgelehnt.