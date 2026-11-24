Auch nach der 1:4-Pleite gegen Leeds United und dem Abrutschen auf Platz acht hält der FC Chelsea an Xabi Alonso fest. Von dieser Entscheidung berichten Fabrizio Romano und der ‚Telegraph‘. Es gebe keine internen Gespräche über einen möglichen Trainerwechsel, Alonso genieße weiter das volle Vertrauen.

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Der 44-jährige Spanier hatte im Sommer einen Vertrag bis 2030 an der Stamford Bridge unterschrieben, nach 14 Pflichtspielen steht ein Punkteschnitt von 1,57 zu Buche. Am Freitag ist Chelsea bei Nottingham Forest zu Gast, es folgen Heimspiele gegen Crystal Palace und den FC Liverpool.