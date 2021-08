City geht All-In | "Gebrochene Versprechen" bei Inter

City geht All-In für Kane

Manchester City lässt nicht locker im Werben um Harry Kane. Nachdem die Citizens den englischen Transferrekord bereits mit dem Kauf von Jack Grealish gebrochen haben, möchten sie noch einmal einen draufsetzen. Laut der ‚Daily Mail‘ ist City dazu bereit, alles für den Stürmer von Tottenham Hotspur zu tun. Demnach erwägen die Skyblues nun offenbar zusätzlich zu einer saftigen Ablöse auch den wechselwilligen Bernardo Silva nach London zu schicken. Die Verhandlungen mit Spurs-Boss Daniel Levy sind aber bekanntlich hart. Nur „eine wirklich beträchtliche Menge“ könnte den Geschäftsmann laut der ‚Sun‘ umstimmen. Gerade da bereits viel Geld in England geflossen ist, will Levy standhaft bleiben und fordert kolportierte 190 Millionen Euro.

Lebe wohl, Lukaku!

Ein weiterer Stürmer, der zurzeit international für Aufruhr sorgt, ist Romelu Lukaku. Die italienische Presse trauert dem anstehenden Abschied des Belgiers nach und feuert gleichzeitig gegen Inter Mailand. „Inter wurde zerlegt“ titelt die ‚Gazzetta dello Sport‘ und kreidet den Klubbossen „gebrochene Versprechen“ an. Tatsächlich stellte sich Geschäftsführer Giuseppe Marotta noch vor wenigen Wochen vor die Presse und bekräftigte „Lukaku ist unverkäuflich und ein wichtiger Teil unserer Mannschaft.“ Den kolportierten 115 Millionen Euro konnte Inter offenbar doch nicht widerstehen. Der ‚Corriere dello Sport‘ verabschiedet sich derweil vom 28-Jährigen und schreibt „ein gigantisches Lebewohl“.

Start nach Maß für Waldschmidt

In Lissabon freut man sich aktuell über die Leistungen von Luca Waldschmidt. Im ersten Spiel der neuen Saison erzielte der Deutsche gestern Abend das entscheidende zweite Tor, mit welchem Benfica den 2:1-Sieg gegen den Moreirense FC über die Zeit bringen konnte. Berechtigt ziert der 25-Jährige heute die Titelseite des ‚Record‘. Waldschmidt geht in seine zweite Saison beim Hauptstadtklub und wird versuchen, seine Bilanz von vier Toren in 21 Einsätzen im Kalenderjahr 2021 aufzubessern. Mit Julian Weigl stand im gestrigen Spiel ein weiterer Deutscher für Benfica Lissabon auf dem Platz.