Neuer Verein für Balotelli

von Dominik Schneider - Quelle: gianlucadimarzio.com
Mario Balotelli @Maxppp

Die Karriere von Mario Balotelli ist noch nicht zu Ende. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, hat der exzentrische Mittelstürmer einen neuen Verein gefunden. Dem italienischen Transfermarktjournalisten zufolge unterzeichnete Balotelli heute einen Vertrag bis 2028 beim Al-Ittifaq FC.

Somit geht der 35-Jährige künftig in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf Torejagd. Der Klub aus Dubai belegt derzeit den letzten Tabellenrang der zweiten Liga und ist akut abstiegsgefährdet. Seit Sommer ist Balotelli ohne Klub, zuvor stand er beim FC Genua unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
