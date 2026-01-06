Bayerns Plan mit Neuzugang Bara

Dass der FC Bayern mit Bara Sapoko Ndiaye ein Toptalent der Gambinos Stars Africa verpflichtet hat, kam durchaus überraschend. Die Kooperation mit der afrikanischen Fußballakademie über das Joint Venture Red&Gold Football war allseits bekannt. Ein Neuzugang in diesem Winter deutete sich bis vergangenen Samstag aber nicht an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da der Mittelfeldspieler als 18-jähriger Nicht-EU-Ausländer aber weder für die U19 noch für die Regionalligamannschaft der Münchner auflaufen darf, standen hinter der Verpflichtung einige Fragezeichen. ‚Sky‘ berichtet jedoch, dass der deutsche Rekordmeister einen klaren Plan mit Bara verfolgt. Die Leihe bis Saisonende soll im Sommer in einen festen Transfer umgemünzt werden.

Erneut nach Zürich?

Bis dahin ist angedacht, dass Bara mit den Profis trainiert und sich unter Vincent Kompany beweisen darf. Über die Einheiten mit dem Münchner Starensemble soll sich die senegalesische Nachwuchshoffnung für erste Einsatzminuten in der ersten Mannschaft empfehlen. Nach der laufenden Spielzeit wird die Situation neu bewertet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Grundsätzlich ist ein Leihgeschäft geplant, damit Bara auf deutlich mehr Spielzeit kommt. Laut ‚Sky‘ könnte es den Achter zum Grasshopper Club Zürich in die Schweiz führen. Dort ist der Youngster kein Unbekannter. Im vergangenen Sommer gastierte er bereits in Zürich und lief sogar im Trikot der Grasshoppers auf – ausgerechnet gegen die Bayern.

Testspiele zur Entwicklung

Christoph Freund ist zuversichtlich, den Neuzugang auch über Freundschaftsspiele auf den Rasen zu bekommen. Gegenüber der ‚tz‘ sagt der Sportdirektor: „Er wird jetzt erst einmal bei den Profis mittrainieren, und wir schauen, wo er zunächst Minuten sammeln kann – etwa bei Testspielen sowohl bei der U23 als auch der U19. Pflichtspiele bei der U23 oder U19 darf er wegen der strengen FIFA-Regularien in diesem Altersbereich nicht bestreiten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Primär sei die Eingewöhnung des Spielers wichtig, ergänzt der Bayern-Funktionär. Bara ist zudem mit den Begebenheiten an der Säbener Straße vertraut. „Er war bereits häufiger bei uns zu Gast und hat auch schon bei der U23 und den Profis mittrainiert“, so Freund. In den kommenden sechs Monaten werde er daran arbeiten, „sich an das europäische Niveau zu gewöhnen“.